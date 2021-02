Lavrov: Rusia este pregătită să rupă legăturile cu UE în cazul impunerii unor sancţiuni dureroase

09:10

The Atlanticist, publicația Atlantic Council, a lansat, sub semnăturile lui Matthews Burrows și a lui Robert Manning, o evaluare succintă a scenariilor viitorului Americii (și a lumii) în epoca Biden. Dincolo de particularitățile și subtilitățile din prezentările celor doi, mi s-a părut relevantă evaluarea pentru publicul românesc și pentru lume, în general, mai ales în contextul propriilor evaluări despre studiile prospective ale evoluțiilor lumii de mâine. De aceea am și preluat ideea și am de...