Chișinău: Un bărbat a murit, după ce un BMW s-a izbit violent într-un pilon, apoi a luat foc

Prima tentativă de învestire a Guvernului a EȘUAT; Cabinetul de miniștri Gavrilița nu a fost votat de Parlament UPDATE 15:59 // Guvernul Gavrilița nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi învestit. Astfel prima tentativă de votare a executivului de către parlament a eșuat. Dacă eșuează și a doua tentativă, vor fi declanșate alegeri parlamentare anticipate. „Nu am văzut nicio mână în sală. Zero voturi. Doamnă candidat, noi am îndeplinit solicitarea dvs.”, a comentat președintele Parlam...