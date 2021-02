Mișcarea „șmecheră” a lui Dodon (Nicolae Negru / Ziarul Național)

00:50

Despre situatia din sistemul de sănătate, despre dozele de vacin anti-COVID așteptate în Republica Moldova, despre averea și interesele tăinuite ale consilierului prezidențial: un interviu cu Ala Nemerenco, fosta ministră a sănătații, al cărei nume se regăsește și în guvernul pe care urmează să-l prezinte parlamentului, joi, premierul desemnat, Natalia Gavriliță.Europa Liberă: Ala Nemerenco, consilier prezidențial, fostă ministră a sănătății, actualmente se regăsește în componența garniturii guvernamentale. De ce ați acceptat să vă găsiți în guvernul dnei Gavriliță?Ala Nemerenco: „Cred că este un guvern din oameni curajoși, deoarece mergem într-un exercițiu inedit, care nu s-a mai întâmplat în R. Moldova, indiferent care coaliții sau care partide s-ar fi aflat în parlament. Este un guvern care vine pregătit, cu un program de guvernare, și în același timp solicită să nu fie votat. Acest program de guvernare este pregătit, pe bune, foarte serios. În cazul dacă vom fi votați – să ne apucăm de treabă. Dar cel mai important acum este ca acest parlament să-și epuizeze mandatul și să existe aceste alegeri anticipate.”Europa Liberă: Deci, câte șanse vă dați ca să obțineți acest vot de încredere?Ala Nemerenco: „Eu cred că acest exercițiu se va finaliza cu, într-un fel, sau nu va exista cvorum sau ar putea să părăsească sala sau va fi un circ total și, în final, nu va fi votat. Această tentativă va fi una epuizată deja și va urma alta, care deja ține de deciziile dnei președinte.”Europa Liberă: Dar sunteți deja pregătită că ați putea să nu obțineți acest vot de încredere?Ala Nemerenco: „Da, noi ne ducem conștient. Este un paradox să spui lucrul acesta și desigur trebuie să ai curaj. Eu am mai avut odată un asemenea tip de curaj, în 2016, când am mers în acel Guvern Sturza, o experiență foarte interesantă prin care am trecut. Atunci, de asemenea trebuiau să existe două tentative eșuate ca să se meargă spre alegeri anticipate. De asemenea, acel guvern a fost format din oameni curajoși, care au știut că nu merg pentru un mandat de ministru. Cândva, poate, voi povesti ce a urmat, ce s-a întâmplat cu mine ulterior și, poate, și cu alți membri ai acelui guvern.”Europa Liberă: Dar astăzi nu vreți să ne spuneți?Ala Nemerenco: „Poate mai târziu, voi scrie memorii, despre toate presiunile la care am fost supuși. A fost, cred eu, un act de curaj să mergi pentru un exercițiu care ar putea să nu aibă loc, și ar trebui să nu aibă loc, pentru ca să se curețe țara.”Europa Liberă: Atunci când Maia Sandu a nominalizat-o pe Natalia Gavriliță la funcția de premier, a spus că este opțiunea ei pentru prima tentativă în parlament și ar putea să fie și pentru a doua tentativă în legislativ, adică să fie aceeași nominalizare. Astăzi în spațiul public se vorbește și despre un alt scenariu, că deja s-ar fi găsit voturi suficiente ca să pună semnătura pentru un alt candidat pentru funcția de premier, pentru a doua tentativă, și care ar întruni, cel mai probabil, suficiente voturi ca să fie învestit un alt guvern. Credeți că dna Sandu va rămâne la prima opțiune?Ala Nemerenco: „Sunt deciziile dnei președinte, dumneaei va putea răspunde la această întrebare. Ceea ce spuneți Dvs. nu este exclus, noi vedem în spațiul public foarte multe declarații, ba că votează, ba că nu votează, ele se schimbă în funcție de dispoziție și de interesul lor. Ar putea să existe scenarii destul de complicate mai departe. Eu sper că dna președinte se va descurca.”Europa Liberă: Până a ajunge să răspundeți în fața deputaților, în spațiul public au început o serie de atacuri la adresa dnei Nemerenco. Pot să le spun așa, pentru că unii vă învinuiesc că nu ați recunoscut că aveți diplome false de la Universitatea de Medicină și Farmacie „Testemițeanu”. Puteți astăzi să ne vărsați lumină asupra acestui caz?Ala Nemerenco: „Da, desigur, cu mare plăcere. Eu am ieșit cu câteva declarații, dar am văzut că intru într-un joc de ping-pong, care, de fapt, acoperă întreg spațiul public. Lucrurile au mers tot mai departe și au devenit mai grave. Loviturile împotriva mea au apărut când a apărut în spațiul public deja informația că am fost angajată în calitate de consilier prezidențial, au atins o intensitate mai mare când am fost numită în Consiliul Suprem de Securitate, iar din momentul când am apărut și în această garnitură de guvern, deja probabil exista vârful Everestului și nu exclud că ar putea să continue. Și aș vrea să vă spun referitor la diplome. Deci, ce înseamnă o diplomă falsă? O diplomă falsă este atunci când tu mergi la poarta pieței și procuri o diplomă contra cost și este desenată undeva, într-un subsol, sau mai știu eu unde. O diplomă emisă de o entitate recunoscută în acest stat și de către o autoritate centrală nicidecum nu poate să fie falsă. Asta este unu. Doi: o diplomă de masterat nu permite unui medic activitatea în domeniul medicinii. Eu am fost învinuită de către acești domni deputați că mi-am exercitat activitatea mea medicală în baza unei diplome false. Și au mai antrenat acolo o fetiță, sărmana, de la Universitatea de Medicină, nu aș vrea să fiu în pielea ei, și a declarat cât de greu și-a câștigat ea diploma. Aș vrea ca ea să știe că eu mi-am câștigat-o mult mai greu, diploma mea de medic, deoarece în anul când eu am depus documentele la Facultatea de Medicină, eram 11 pe un loc și eu, finalizând școala cu medalie de aur, am putut să fac față cu un singur examen.”Europa Liberă: Pe scurt, despre această diplomă „falsă” de masterat.Ala Nemerenco: „Diploma este este emisă de către Universitatea de Medicină, de fapt de către Ministerul Sănătății și în acest ordin al Ministerului Sănătății (apropo actualul Minister al Sănătății a răspuns la interpelările deputaților). Ea a fost emisă ca excepție. În acel ordin este scris: ca excepție. Întregului cadru profesoral, didactic, care a creat această școală, a pregătit curricula, a trecut instruiri peste hotare, a acumulat un număr foarte mare de ore pentru a preda în această școală. Mai mult decât atât, am pregătit materiale de curs, lecții și am predat pe parcursul anilor. Eu, personal, am predat 12 ani. Marea majoritate a lectorilor, a cadrelor universitare, la acel moment, aveau deja titlul de doctor în științe medicale. Acea diplomă de master a fost ca un fel de apreciere, echivalându-se toate studiile, toate orele acumulate de către noi în afara țării, la diferite institute, școli de sănătate publică cu renume, echivalându-le. A fost eliberat în baza legislației de atunci. Desigur că lucrurile, acum, este comod să le întoarcă cu totul în altă parte.”Europa Liberă: Dar PSRM insistă că vă așteaptă pe Dvs. în judecată, unde ar putea demonstra că nu ați primit diplomă de master în medicină.Ala Nemerenco: „În primul rând, nu am nicio treabă cu PSRM și nici nu vreau să aud de ei. Toate informațiile sunt false, pe care ei le aruncă în spațiul public, referitor la mine și nu doar la mine și la mulți colegi, consilieri, inclusiv membri ai actualei garnituri de guvern. Deoarece am inițiat eu o procedură de judecată. Eu am fost prima și i-am acționat în judecată pe deputații care au aruncat... ”Europa Liberă: Așa este și răspunsul lor, că vă așteaptă să demonstrați...Ala Nemerenco: „Ei n-au ce să aștepte, o să-i invite judecata pe ei. Nu au ei ce să mă aștepte pe mine, că nu mi-au făcut o invitație și eu nu le accept invitațiile. Dl Odnostalco, care a făcut mai multe declarații vizavi de activitatea mea profesională, inclusiv colegul său Nichita Țurcan – în primul rând, dl Odnostalco, înainte de a se uita la integritatea altora, îi recomand insistent să se uite în integritatea proprie și să nu-i considere pe toți echivalenți nivelului său. O persoană care a câștigat terenuri prin căsătorii fictive, care a introdus bani în pușculița partidului, 500 000 de lei, din afara țării, din Bahamas, este un dosar întreg, Bahamas, care a făcut presiuni pe mine atunci când am fost ministru al sănătății ca să-i cedez controlul drogurilor din țară și eu eram mirată, ce-i trebuie...”Europa Liberă: Adică cum să-i cedați controlul?Ala Nemerenco: „Păi, așa, să-l scoatem de sub Agenția medicamentului, să creăm o altă entitate, după niște modele, dumnealui să-și pună o persoană pe care el o consideră cea mai bună. Și pe mine m-a mirat foarte mult – de ce unui deputat i-ar trebui așa o chestie? Deci, ei au fost aleși ca să creeze un cadru legislativ pentru această țară. După aceea au mers în partea mea diferite solicitări din partea dumnealui ca să-i cedez funcția de vicedirector la Agenția Medicamentului, ca să-și pună o persoană potrivită. El a fost persoana care a deschis cel mai frecvent ușa ministerului. Eu am avut curajul să spun aceasta de la tribuna parlamentului și acuma dumnealui este frustrat la maximum.”Europa Liberă: Considerați că este o răzbunare?Ala Nemerenco: „Este o răzbunare a celor căror le-am agățat schemele. Ce se mai întâmplă cu toate dosarele care erau atât de vocale în anii ᾿18-᾿19. Vreau să vă spun că dosarele cu care s-au ocupat PCCOCS și CNA, unele din ele, erau inițiate înainte de a veni eu la minister, erau inițiate pe timpul Guvernului Filip. Ce se aude cu ele? Au fost puse la murat, la sărat? Unde au dispărut? Este foarte interesant! Nu se mai întâmplă nimic pe acest domeniu! Dosarul insulinelor, dosarul ambulanțelor rusești, achiziția cu ambulanțele turcești, medicamente – doar știți că am avut foarte multe elemente de rețineri, inclusiv, au venit foarte mulți mascați în instituții în acele timpuri. Nu s-a mai văzut nicio continuitate. Toate aceste atacuri sunt din cauză că toată lumea aceasta s-a coagulat foarte eficient împotriva mea, fiindcă au de ce se teme, în principiu. Și le dau dreptate: le este frică!”Europa Liberă: După cazul diplomelor a apărut cazul averilor Alei Nemerenco. Iarăși un deputat socialist a cerut Agenției Naționale pentru Integritate, dar și procuraturii, să investigheze averea și interesele, așa cum spune alesul poporului, „averea și interesele tăinuite ale consilierului Ala Nemerenco și trebuie să fie un subiect de investigație al acestei Agenții Naționale de Integritate”. Cel mai probabil se referă la averile despre care acum se vorbește că le-ați avea în România.Ala Nemerenco: „Da. Eu, când îndeplinesc o declarație de avere, declar cu bună credință și îndeplinesc absolut tot.”Europa Liberă: Tocmai asta am vrut să vă întreb, în declarație ați trecut toate averile?Ala Nemerenco: „Absolut toate! Și această pensiune, asupra căreia sunt deja atâtea discuții, nu-mi aparține. Și acelui mare scenarist, regizor, de doi bani, care a fost și a făcut acolo filmări cu camere ascunse, a intimidat oamenii din acea comună românească, îi recomand să mai facă acolo o deplasare și să vadă ceea ce nu a văzut în prima sa deplasare.”Europa Liberă: Dar ce trebuie să vadă?Ala Nemerenco: „Acolo, la poarta pensiunii, este un afiș foarte mare, care întotdeauna se referă la absolut toate proiectele cu susținere europeană. Pe aceste afișe, care sunt instalate chiar de la începutul construcției, fiindcă pe ele se vede că sunt deja vechi, uzate, ninse, plouate, este scris foarte clar numele beneficiarului, este scrisă data inițierii acestui proiect.”Europa Liberă: Cine este beneficiarul?Ala Nemerenco: „Beneficiarul este feciorul meu, care este plecat din anul ᾿99 din această țară, nu a mai avut nicio activitate aici, s-a format peste hotare, este un bărbat în toată legea, care este sub 40 de ani și normal că are o viață!”Europa Liberă: În acea investigație se spunea că...Ala Nemerenco: „Acolo este administrator angajat soțul. Normal că este angajat, ca administrator, soțul, al acestei mici afaceri cu patru camere. Și eu am răspuns cu bună credință care este salariul soțului, unde mai lucrează el, unde este angajat el. Eu nu sunt impusă de legislație să declar averea copiilor mei. Deci, este un fals care îl poartă și eu sunt foarte bucuroasă că copiii mei s-au realizat singuri peste hotare și au creat totul prin muncă cinstită, fără pilele mele. Au fost foarte departe formați, în Statele Unite, au muncit foarte mult peste hotare și nu au nicio treabă cu activitatea mea. Eu mai vreau să adaug un lucru. La toți cei care au făcut această investigație aș vrea să le spun că le-aș pune nota doi la matematică. Dacă ei s-ar uita la toate veniturile pe care le-am declarat anul acesta, pe parcursul anului când am fost la Ministerul Sănătății, de asemenea cu bună credință, ei ar vedea că veniturile pe care le-am avut în companii internaționale, peste hotare, și le-am adus aici în țară, toate câștigurile, sunt în mărimea încât aș putea să-mi procur eu propria pensiune. Și ea, dacă ar fi fost a mea, eu aș fi declarat-o. Dar ei de fiecare dată presupun că toți fac așa cum fac ei, își ascund averile, spun că mama îi întreține. Nu-i așa. Oamenii trăiesc altfel.”Europa Liberă: Deci, Dvs. insistați că nu ați tăinuit nimic?Ala Nemerenco: „Desigur că nu am tăinuit!”Europa Liberă: Dar mâine, în parlament, să știți că aceste și încă multe ale întrebări vă vor fi readresate.Ala Nemerenco: „Da, desigur, fiindcă se dorește a fi un circ în parlament mâine! Se dorește a distrage atenția, a murdări imaginea dnei președinte Maia Sandu. Toată lumea care mă cunoaște și cu care am activat pe parcursul activității mele, inclusiv la minister, știu că eu nu accept un buchet de flori de ziua mea de naștere, dar nu să tăinuiesc averi! Eu, sincer, am trecut prin mai multe etape, dar acum am ajuns să mă amuz de ceea ce sunt capabili. Ei judecă după nivelul lor. Dl Igor Dodon are o teză de doctor în științe și a pus pe brânci țara aceasta, fiind președinte!”Europa Liberă: În parlament, mâine, va fi prezentată componența guvernului, dar și programul de guvernare. Bănuiesc că la capitolul sănătate ați lucrat și dvs. Haideți să vedem cum descrieți situația, astăzi, din domeniul sănătății.Ala Nemerenco: „Situația, într-adevăr, este destul de proastă. Eu vorbeam și în alte interviuri, pe timpul când eram la minister, că situația în sistemul medical este una absolut deloc prietenoasă pacientului din R. Moldova, cadrelor medicale! Ple timp de pandemie, ea s-a agravat și mai mult, s-a erodat și mai mult. Și a văzut fiecare persoană care a suferit de COVID, indiferent dacă s-a tratat în spital sau s-a tratat acasă, s-a întâlnit doar cu oameni care au avut grijă de ei, dar, în principiu, au văzut foarte bine care sunt toate minusurile acestui sistem, care sunt neajunsurile, unde nu s-a lucrat. În acest sistem de sănătate trebuie de făcut, într-adevăr, tot ce ne stă în puteri, pentru a fi reanimat.”Europa Liberă: Cum ar trebui să fie bine gestionată criza sanitară pe timp de pandemie?Ala Nemerenco: „Eu am introdus un set de măsuri în acest program. Desigur, ca și în orice program de guvernare, sunt niște propoziții mai scurte, care ar ține de acțiunile imediate și urgente, care ar trebui să le ia. În primul rând, această Comisie Extraordinară de Sănătate Publică trebuie să fie susținută și să aibă pe lângă ea un corp de medici, specialiști în domeniu, care pentru fiecare ședință ar pregăti analiza situației pentru fiecare perioadă scurtă, prognoza de viitor, situația în țările vecine, ceea ce se întâmplă la vaccinare, la prognozele de viitor, astfel ca această Comisie Extraordinară, care este compusă din persoane cu diferite funcții de autoritate centrală sau alte funcții și nu sunt medici, ar putea să aibă de fiecare dată niște sfaturi și niște recomandări care vin din mediul specialiștilor medicali. Doi: începem cu vaccinurile, fiindcă am ajuns la etapa vaccinării.”Europa Liberă: Și, apropo, s-a vorbit foarte mult că la mijlocul lunii februarie, la mijlocul acestei luni, ar putea să vină niște doze de vaccin. Ala Nemerenco: „Da, ar putea să vină și am vorbit și ieri cu Ministerul Sănătății, deocamdată nu au altă informație, dar de obicei COVAX-ul își păstrează cuvântul. ”Europa Liberă: Deci, de la firma COVAX, totuși.Ala Nemerenco: „Da, astea vin pe platforma COVAX. Primele, sub 25.000, ar putea să vină și în tranșe, dar sub 25 de mii vor fi Pfizer, restul – de producție AstraZeneca. Eu sper că vor ajunge. Probabil că că Ministerul Sănătății și OMS vor avea o informație la începutul săptămânii viitoare sau chiar mâine. De asemenea suntem în discuții de mai mult timp, și într-adevăr sunt niște elemente mai birocratice, deoarece, când România ne predă nouă aceste 200 de mii de doze de vaccin, pe care le-au anunțat, trebuie să fie reînnoite contractele, deoarece Comisia Europeană a semnat cu companiile producătoare contracte în numele țărilor membre. Acum, contractul care există între Comisia Europeană și România trebuie schimbat, ajustat, făcut un acord adițional, în care apare R. Moldova și această donație. Totodată, compania care transmite aceste vaccinuri, ea nu le transmite prin România. Livrarea lor se va face direct în R. Moldova. În general, toate cutiile sunt împachetate, au destinație specială, iar momentul deschiderii cutiei este înregistrat prin Wi-Fi, prin satelit – care este locația, unde a fost deschisă cutia, la București, la Cluj sau la Chișinău. Aceste vaccinuri vor veni direct din Pfizer sau din altă fabrică, direct de pe linie. Aceste companii verifică, și ministerul poate să confirme cât de multă muncă a fost depusă pentru a introduce foarte multe documente, pe care le cereau aceste companii. Noi am fost, prin intermediul Ministerului Sănătății României, în discuții cu două companii, cu Pfizer și cu Moderna. În momentul de față, mingea a trecut la Ministerul de Externe al României, care trebuie să pregătească aceste acorduri cu Comisia Europeană, cu aceste companii producătoare și de asemenea, tripartit, cu R. Moldova și cu Rusia. Sunt niște lucruri birocratice. Aceste vaccinuri neapărat vor ajunge în R. Moldova. Ne dorim mai repede, România face tot ce este posibil, dar sunt, într-adevăr, niște bariere. Aceste companii doresc și trebuie să se asigure că vaccinarea pe teritoriul Moldovei, un teritoriu care nu este atât de cunoscut, nu aplică legislațiile internaționale sau ale UE, ei verifică tot ce ține de raportare, farmacovigilență, cadru legal, despăgubiri în caz de reacții adverse. Este verificat absolut tot, inclusiv planul de vaccinări și planul de acțiuni.”Europa Liberă: Lucrătorii medicali sunt gata, sunt pregătiți să înceapă vaccinarea în cazul că ajung primele doze de vaccin în R. Moldova?Ala Nemerenco: „Din discuția cu Ministerul Sănătății, ei au raportat, de asemenea, și către parlament, către guvern, către președinție, că ei sunt gata. De asemenea, din discuția cu colegii, am aflat că au făcut și simulări pe acest vaccin, inclusiv cu vaccin Pfizer și cu vaccin de alt tip, care necesită diferite manipulări, diferite manopere, diferite condiții de păstrare, astfel ca să fie siguri că totul va decurge în condiții necesare.”Europa Liberă: Și primii vaccinați vor fi cei care luptă cu pandemia?Ala Nemerenco: „Lucrătorii medicali care sunt în prima linie, care lucrează direct cu pacienți COVID, după aia vor trece absolut toți lucrătorii medicali din sistemul de sănătate, inclusiv cei din domeniul privat, după asta se va trece la alte categorii cu risc sporit și la sfârșit întreaga populație.”Europa Liberă: Și totuși există politicieni, inclusiv fostul președinte Igor Dodon, care spune că sunt negocieri și cu Rusia, ca să fie adus vaccinul Sputnik 5. Ala Nemerenco: „Referitor la vaccinul rusesc, o să-mi expun poziția mea, ca medic, fiindcă Ministerul Sănătății și autoritățile de fapt decid intrarea oricărui medicament, inclusiv Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale. Eu, ca medic, o să spun un singur lucru: nu contează proveniența vaccinului. Are importanță calitatea, eficiența și recunoașterea lui de către instituții internaționale, în special dacă este precalificat de OMS. Eu chiar nu vreau să fac nicio declarație împotriva oricărui alt vaccin, asupra căruia se lucrează în diferite părți ale lumii. Din moment ce va fi precalificat, orice alt vaccin decât cele pe care noi le cunoaștem la momentul de față că sunt recunoscute deja și de OMS, și de Agenția Europeană a Medicamentului, vor intra pe piața mondială, probabil, fără probleme și le vom aplica și noi.”Europa Liberă: Vaccinurile care ajung la Chișinău vor trece și Nistrul, o parte din ele?Ala Nemerenco: „Da, Ministerul Sănătății discută, este inclusă și Transnistria. Inclusiv în toate calculele care au fost trimise la OMS, la COVAX, din câte cunosc, este inclusă și Transnistria.”Europa Liberă: Sondajele arată că populația rămâne a fi reticentă când e vorba de vorba de vaccinare. Cum credeți, cât de convingătoare trebuie să fie autoritățile pentru acei cetățeni care, inclusiv, nu cred în acest virus?Ala Nemerenco: „Din păcate, când s-a început pandemia, au circulat foarte multe fake news-uri, așa cum circulă astăzi despre mine. Se schimbă doar subiectul. Pe când cei care produc fake news-uri sunt permanent la butoane. Foarte mult de noi va ține de noi, medicii, care va fi mesajul. Este foarte important că la început se vaccinează medicii și acesta este un exemplu destul...”Europa Liberă: Dvs. o să vă vaccinați? Ala Nemerenco: „Da. Atunci când o să vină rândul meu, nicidecum înaintea rândului. Atunci când o să vină categoria de risc care se referă la mine. Și este foarte important mesajul pe care o să-l transmită lucrătorii medicali, va fi foarte important rezultatul vaccinării lucrătorilor medicali și campania de informare pe care o va organiza Ministerul Sănătății. De asemenea, eu cunosc, dar cel mai bine ar răspunde la acest subiect cei de la Ministerul Sănătății. Este pâinea lor, au muncit la ea, ei pregătesc o campanie de informare. Vreau ca oamenii să cunoască – până la urmă, vaccinarea este una benevolă, dar aș vrea să se gândească toți la binele lor, la faptul că noi astăzi aproape că nu ne putem îmbrățișa nepoții, copiii, încercăm să-i protejăm cât mai mult, să ținem distanța, să nu avem o viață normală. Și eu aștept cu nerăbdare să ne întoarcem la o viața normală. Și, totodată, toți cei care astăzi sunt împotriva vaccinării, inclusiv cei din generația mea, care au careva motive, să se uite la mâna lor, să-și găsească urmele de vaccinare din copilărie și să vadă că au ajuns bine-mersi la anumite vârste.”Europa Liberă: Și-apoi în alte state se demonstrează foarte clar câtă atenție se acordă acestui aspect.Ala Nemerenco: „Avem exemplul Israelului, după cum vedem, acum ei sunt primii în lumea întreagă, au bătut record la vaccinare. Și vedem, în primul rând, un număr foarte mic de reacții adverse, reacțiile adverse sunt minime. Durere la locul inoculării, dar este normal, oricare medicament injectabil provoacă o durere. Poate să fie o ușoară subfebrilitate pe parcursul zilei. Deci, reacții absolut normale la oricare vaccin, pe care le au și copiii atunci când sunt vaccinați contra anumitor maladii. Totodată vedem că, după cum crește numărul de vaccinați în Israel, așa scade numărul de îmbolnăviri. Este un foarfece. De asemenea, România merge foarte bine.”Europa Liberă: E a șasea țară din Uniunea Europeană?Ala Nemerenco: „Da. Era un timp când erau chiar primii la numărul de vaccinări, s-au organizat foarte bine și, probabil, de aia merg foarte bine, fiindcă au mers așa, pe un pas mai militarizat. Vedeți că este prin sistemul militar, cumva, realizată această vaccinare.”Europa Liberă: Din observațiile Dvs., restricțiile impuse de autorități se respectă în spațiul public?Ala Nemerenco: „Nu, din păcate, nu se respectă.”Europa Liberă: Că mult contează! Am văzut, la un moment dat, că numărul celor infectați era în descreștere, iar în ultimele zile iarăși crește – 800, 900 de persoane.Ala Nemerenco: „Crește, da, și ar trebui să avem un răspuns de la Ministerul Sănătății. Sincer să vă spun, nu este bine că Ministerul Sănătății tace, sau Agenția Națională de Sănătate publică, și nu vine în spațiul public și nu vine cu o explicație a acestor curbe, care ba coboară, ba cresc. Nu este normal să fie asemenea salturi.”Europa Liberă: Dar care ar fi totuși explicația?Ala Nemerenco: „Sunt mai multe explicații: din cauză că nu respectăm, din cauză că ne-am relaxat. Chiar și din cauză că a venit informația că vaccinarea ar pune capăt pandemiei. Dar oamenii nu înțeleg că noi n-am început încă vaccinarea. Undeva în altă parte lucrul ăsta se întâmplă. Și, fiindcă m-ați întrebat de măsurile anti-COVID, am spus că pe primul loc este vaccinarea. Și aș vrea să finalizez, că este important să procurăm acest vaccin. Și vreau să remarc, fostul Guvern Chicu nu a introdus niciun leu în bugetul care a fost aprobat pentru 2021, pentru a procura vaccin. Pentru că aceste 20 % de la COVAX și 3% care vin de la România sunt insuficiente pentru a atinge acea imunitate colectivă.”Europa Liberă: Dar o parte din vaccinurile promise vin fără bani, din cât am înțeles.Ala Nemerenco: „Păi, astea 20 % COVAX. Și asta-i tot.”Europa Liberă: Și cu 3% România – 23 la sută, da?Ala Nemerenco: „Dar noi trebuie să avem până la 70 % vaccinați.”Europa Liberă: Și de câți bani ar fi nevoie?Ala Nemerenco: „Este. Ministerul Sănătății o să vă răspundă, eu nu vreau să intru în aceste cifre. Nu este pâinea mea, și nu-mi place să intru pe o pâine străină.”Europa Liberă: Ați spus că în buget nu sunt bani. Ala Nemerenco: „Nu sunt bani. Dar acuma, inclusiv ministerul, inclusiv prim-ministrul interimar, au dus discuții referitor la găsirea unor soluții. Vreau să remarc că dna președinte Maia Sandu, în toate vizitele sale în afară, și la Paris, și la Bruxelles, a discutat acest aspect. L-a discutat la Comisia Europeană, deci, există bani. Ministerul, de asemenea, are înțelegeri cu proiectele care vin cu finanțare străină. Mă refer la diferite credite, din partea Băncii Mondială și altele. Dar este de asemenea foarte important ca noi să mergem, prin negocieri, cu firma COVAX. Și ministerul a reînnoit cererea mai veche la 15 ianuarie, cerând platformei COVAX ca să negocieze din numele R. Moldova prețuri mai joase decât cele care sunt pe piață. În afară de vaccin este foarte important ca toți cei care au nevoie de acces imediat, rapid și gratuit la teste, este foarte important ca să consolidăm capacitatea de testare în R. Moldova, și este posibil să o facem, de asemenea, să aibă acces la tratament, indiferent unde îl urmează. Avem multe alte măsuri, legate de alte activități, care, într-o măsură sau alta, ar influența gestionarea COVID-ului. Și, vreau să spun, una din măsurile care au fost testate în acea noapte de pomină din parlament, că acolo au fost trei inițiative care țin de domeniul farmaceutic, una dintre care este total nerecomandată și neprietenoasă pentru perioada aceasta pandemică, deoarece liberalizarea prețurilor la OTC, deci la medicamentele care se eliberează din farmacii fără rețetă medicală este, de fapt, o lovitură în portmoneele și buzunarele tuturor cetățenilor care se confruntă cu COVID. Fiindcă marea majoritate a medicamentelor utilizate în tratamentul COVID sunt OTC-uri. Sunt vitamine, preparate imune, picături pentru nas, gât, pastiluțe, dureri musculare, antipiretice – toate din grupa OTC. Și acuma vom avea o creștere a acestor prețuri. Nu este normal să avem acest lucru, această liberalizare exact acum. Dar este făcută, desigur, intenționat, pentru că acuma este valul – de ce să nu câștigăm?!”Europa Liberă: Dna Nemerenco, dar admiteți ca în entitățile private să ajungă vaccinul mai devreme? Citisem undeva o informație că un vaccin ar costa până la 900 de euro, la privat. Ala Nemerenco: „Nu ar putea să coste 900 de euro la privat și nu înțeleg cum ar putea să aducă, pentru că eu văd că statul nu poate, de fapt, procura vaccinul, ca să-l aducă în țară atât de ușor. Fiindcă vă spuneam că există niște criterii, niște cerințe, pe care aceste companii le înaintează foarte strict și le impun. Și nu văd care ar fi soluția. Și, mai mult ca atât, cu companiile este foarte greu să intri în discuții, noi am intrat prin intermediul României, nici nu discutăm la direct. Iată acum eu mă ocup ca să stabilesc o discuție telefonică între Moderna și ministerul nostru al sănătății, ca să discute la direct, să mai clarifice niște chestii. Deoarece acolo stau în rând toți la procurarea vaccinului, unde țări ca R. Moldova nu pot ajunge, dar nu careva firmă privată. Doi: aceste prețuri care sunt la producere au fost publicate, ele sunt peste tot. Cel mai scump, mi se pare, este de vreo 30 de euro.”Europa Liberă: Da, de la 2 până la 30 de euro.Ala Nemerenco: „De la 2 până la 30 de euro, în funcție de tehnologie, dacă este o doză, două. Și n-ar putea să crească de la 30 la 900, nu este normal. Probabil, zvonuri sunt multe. De asemenea, aș vrea să spun, dna președinte, la întâlnirile pe care le-a avut a obținut reactivarea sistemului de reacții urgente contra unor pericole pe care le au toate țările. Deci, ele au fost activate de către UE la începutul pandemiei și au fost închise undeva în iunie, în iulie. Special, doar pentru R. Moldova s-a mai făcut o excepție și acest sistem a mai fost deschis încă o dată, ca noi să putem să accesăm acest mecanism. Astfel, MAI, la solicitarea MSMPS, au solicitat încă 50 de ventilatoare și alt echipament medical, pentru țară, de la UE, prin acest mecanism. Deci, s-a făcut, practic, o excepție pentru noi.”Europa Liberă: Mulțumim foarte mult pentru această discuție. Succes pentru mâine în Parlament.Ala Nemerenco: „Cu mult drag! Eu vreau să doresc mult succes țării, noi o să mergem prin orice lucruri complicate care ne așteaptă în față.”