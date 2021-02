Rusia va aplica politici de îngrădire pentru a evita ingerinţele din partea SUA

00:00

Fosta jucătoare de tenis, daneza Caroline Wozniacki, a anunţat, miercuri, că va deveni mamă pentru prima oară, urmînd ca în iunie să nască o fetiţă.Wozniacki, care are 30 de ani, s-a retras din activitate anul trecut şi este căsătorită cu fostul baschetbalist din NBA, David Lee, scrie news.ro. Can’t wait to meet our baby girl in June!