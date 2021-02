Alte 993 cazuri de COVID-19 și 18 decese, înregistrate în ultimele 24 ore

10:50

Săptămâna viitoare deputații moldoveni vor examina situația de la Arena Chișinău. Decizia a fost luată pe 11 februarie în cadrul sesiunii plenare parlamentare. Vicepreședintele parlamentului Alexandru Slusari a propus audieri în parlament cu privire la construcția Arenei Naționale Chișinău. În cadrul audierilor au fost chemați chemați reprezentanții Procuraturii Generale și Ministerului Economiei cu privire la elucidarea […]