Trei frați sirieni, care plănuiau un atentat terorist în Europa, au fost arestaţi

Un plânset sfâșietor de copil izbucni, pe nepusă masă, pe palierul nostru. Însoțit de nevastă-mea, am alergat prin antreu și am ieșit afară și am văzut un leagăn în fața ușii noastre și în el un copil, plângând ca din gură de șarpe. Liftul uruia. Ceea ce însemna că cel sau cea care-l abandonaseră pe odihna de la etajul nostru pleca cu liftul. Am alergat într-un suflet pe scări, dar liftul se opri la parter înaintea mea. Am ieșit în curte. Ograda blocului era pustie. M-am întors acasă, unde nevastă-mea încerca să ogoiască bebelușul, care acum plângea și mai tare, aș zice chiar că zbiera. Pe copilul acela pe care cineva îl lepădase în fața ușii noastre, nevastă-mea îl luase în brațe și îl legăna în timp ce se plimba prin apartament. Când l-am găsit, mi se pare că am dat cu ușa în el, poate de asta plângea.