Maia Sandu o înaintează repetat pe Natalia Gavrilița la funcția de prim-ministru al R. Moldova

12:20

Documentarul „Colectiv”, regizat de Alexander Nanau, se află între primele 15 pelicule alese de lista scurtă a nominalizărilor la premiile Oscar, la două categorii: cel mai bun documentar și cel mai bun film străin, potrivit anunțului făcut marți noapte de Academia americană de film. Filmul despre incendiul de la Colectiv a concurat cu 238 de documentare și filme artistice din 93 de state și a reușit o performanță importantă în istoria cinematografiei românești: să ajungă pe lista scurtă – cea din care se vor decide în final nominalizările -, la două categorii ale celor mai râvnite premii din industrie. Pelicula urmărește o investigație a unor jurnaliști despre corupția din sistemul de sănătate din România, care a cauzat tragedia din clubul bucureștean de pe 30 octombrie 2015. Filmul „Colectiv” a mai primit până acum două premii. Anul trecut a fost desemnat cel mai bun documentar la premiile Academiei Europene de Film, supranumite și Oscarurile europene, iar anul acesta a fost considerat cel mai bun documentar la premiile Cercului Criticilor de Film de la Londra. Nominalizările la Oscar vor fi anunțate pe 15 martie, iar decernarea premiilor va avea loc pe 25 aprilie. Lista scurtă pentru nominalizările la „Cel mai bun documentar” (în ordine alfabetică): „All In: The Fight for Democracy” „Boys State” „Collective” „Crip Camp” „Dick Johnson Is Dead” „Gunda” „MLK/FBI” „The Mole Agent” „My Octopus Teacher” „Notturno” „The Painter and the Thief” „76 Days” „Time” „The Truffle Hunters” „Welcome to Chechnya” Lista scurtă pentru nominalizările la „Cel mai bun film străin” (în ordine alfabetică): Bosnia and Herzegovina, „Quo Vadis, Aida?” Chile, „The Mole Agent” Czech Republic, „Charlatan” Denmark, „Another Round” France, „Two of Us” Guatemala, „La Llorona” Hong Kong, „Better Days” Iran, „Sun Children” Ivory Coast, „Night of the Kings” Mexico, „Im No Longer Here” Norway, „Hope” Romania, „Collective” Russia, „Dear Comrades!” Taiwan, „A Sun” Tunisia, „The Man Who Sold His Skin” Articolul Documentarul „Colectiv”, pe lista scurtă a nominalizărilor la premiile Oscar, la două categorii apare prima dată în InfoPrut.