Țîrdea, despre echipa Gavrilița: Ei au fost în trei alianțe cu Plahotniuc și au votat miliarde, concesionarea aeroportului

Acest guvern este într-atât de corupt și vai de capul lui că până și președintele Maia Sandu care l-a înaintat și chiar PAS-ul ne cheamă cu lacrimi în ochi să nu-l votăm că, Doamne ferește, ce se va întâmpla. Așa și-a început discursul său în Parlament deputatul PSRM, Bogdan Țîrdea, unde s-a discutat programul și guvernul propus de Natalia Gavrilița. ”Parțial le dau dreptate. Ei au fost în trei alianțe cu Plahotniuc, ei au fost în patru guverne împreună cu Plahotniuc, inclusiv demiși pentru corupție în 2013. Au votat miliarde, au votat concesionarea aeroportului împreună cu Plahotniuc și chiar au câștigat prezidențialele datorită lui Plahotniuc. Și acum se erijează în mari luptători cu Plahotniuc”, a menționat Bogdan Țîrdea. Deputatul a atras atenția că majoritatea candidaților din guvernul prezentat în Parlament sunt exponenții PLDM, în timpul căruia s-au comis cele mai mari crime. ”Culmea, în 2009-2015, am avut o alianță din câteva partide din care, unul PLDM, îl vedem astăzi în acest guvern și în această fracțiune. Toată garnitura PLDM cu acte în regulă, numai președintele PLDM nu este aici, unul este apropo chiar în Guvern, nu este doar Vlad Filat aici. Toți ceilalți din PLDM sunt în fața dumneavoastră. Cred că anume în acea perioadă au fost făcute cele mai mari crime, atacuri raider pe bănci de 100 de milioane, furtul miliardului, furtul aeroportului, omorul lui Butmalai, ce vrei a fost. Iată acum acești indivizi vin aici și vorbesc despre oameni buni?”, a susținut deputatul. Bogdan Țîrdea a remarcat că s-a vorbit de lupta cu corupția, ”tribunale anticorupție, DNA, CNA, mai nu știu ce, vreau să o întreb pe doamna Gavrilița dacă tribunalul anticorupție se va ocupa și de următorii oameni buni: însăși soțul doamnei acuzat de portalul scheme.md de gestionarea contrabandei în 2019, de Maia Sandu care la 29 mai 2013 a votat pentru concesionarea aeroportului, fapt care a fost numit de domnul Slusari o crimă de proporții fără echivalent sau doamna Sandu care la 27 martie 2015 a votat pentru alocarea a 5 miliarde la cele trei bănci, cu mânuța ei, este document prezentat de fostul prim-ministru din sală, sau poate domnul Negruța, condamnat penal la 3 ani, care a votat pentru privatizarea BEM-ului, iar astăzi ei ne zic că așa luptau cu Plahotniuc. Sau poate pe domnul Grosu care cu mânuța lui vota pentru privatizarea BEM-ului, miliardului și astăzi îmi dă aici lecții de morală, fiind într-o alianță cu Plahotniuc. Ați stat în alianță cu Plahotniuc închideți-vă gura și nu ridicați ochii. Gura nu o căscați aici în sală să vorbiți de oameni buni. Poate Olesea Stamate, care conform scheme.md, și-a clasat dosarul penal al propriului soț sau poate Tatiana Răducanu, membru al CSS, care a prejudiciat statul, fiind judecător, de 2,5 milioane de lei”. Deputatul PSRM și-a încheiat discursul cu următorul mesaj-întrebare: ”Îmi scrie un cetățean și nu știu ce să-i răspund. Citez: am și eu o diplomă falsă, am fost acuzat de plagiat, mi-am ascuns proprietățile, am fost condamnat penal pe 3 ani, am un mandat de interdicție pe 5 ani să ocup funcții de demnitate publică, am adus daune statului de 2,5 milioane de lei, am cetățenia altor state, am afaceri offshore, am votat pentru aeroport și miliard, spuneți-mi, vă rog, eu pot fi membru al Guvernului Gavrilița sau consilier prezidențial. Eu cred că poate”, a conchis deputatul.

