Judecătoria Hîncești, sediul Central a instituit regim special de activitate

Înalți funcționari din Departamentul de Justiție din timpul administrației președintelui republican Donald Trump au încercat în repetate rânduri să-i împiedice pe procurorii federali din Manhattan (New York) să ancheteze relațiile avocatului personal al lui Trump, Rodolph W. Giuliani, cu diverse personalități ucrainene, transmite joi EFE, care citează informații publicate de cotidianul american The New York Times.