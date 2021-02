(podcast) Sunt gata moldovenii să plătească bani pentru presă de calitate? Jurnalistă: „Un antreprenor ne-a donat 5000 de dolari”

13:45

Trăim în nişte vremuri în care oamenii înţeleg că trebuie să fie vocali şi că nu trebuie să aplece capul în faţa nedreptăţilor şi injustiţiilor. Pentru a fi complet integri şi a ne exprima opinia în stradă fără a avea probleme cu autorităţile, am pregătit pentru ediţia de astăzi a rubricii Aşa o situaţie, un episod care îţi explică drepturile şi obligaţiunile tale în calitate de protestatar. Astfel, am explorat legislaţia şi am avut grijă să includem toate detaliile necesare pentru procesul de organizare a unei greve funcţionale. Articolul (video) Aşa o situaţie. În episodul de astăzi vorbim despre cum să organizezi corect un protest apare prima dată în #diez.