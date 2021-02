Cursul valutar oficial la 11.02.2021

17:00

Situaţia epidemiologică, privind răspândirea virusului COVID 19, în raionul Nisporeni, rămâne a fi destul de alarmantă. Astfel, până la data de 8 februarie 2021, ora 12:00 , per raion au fost depistate 1508 cazuri. Săptămâna curentă, cu 61 de cazuri depistate, este caracterizată de o dinamică crescătoare, faţă de săptămâna... The post Situaţia epidemiologică din raionul Nisporeni la data de 08:02.2021! Vezi care sunt statisticile per raionul Nisporeni! appeared first on Portal de știri.