Un pensionar din Marea Britanie, amendat, după ce a pictat o trecere de pietoni pentru soția lui cu dizabilități

17:40

Conturile bancare ale companiei BASS-Systems (în prezent, „S&T IT Services”), care ar fi avut legături cu Vladimir Plahotniuc, rămân sub sechestru. Este decizia irevocabilă pronunțată pe 10 februarie de Curtea Supremă de Justiție (CSJ). Magistrații Curții Supreme de Justiție (CSJ) au respins recursul depus de avocații firmei, împotriva deciziei Curții de Apel Chișinău, prin care […] Articolul DOC | Decizie finală în cazul sechestrului unei companii IT din dosarul lui Vlad Plahotniuc apare prima dată în NewsIN.