Un nou proiect educațional urmează să fie implementat în raionul Ialoveni

12:30

„Și da, și nu. Eu, când am venit în funcția de primar, în 2003, vreo opt ani de zile am fost independent. În 2009 am decis să merg și eu politic. De ce? E bine să fii independent, dar nu-i atât de simplu” – a declarat primarul municipiului Hînceşti, Alexandru Botnari, care de 18 ani […] Post-ul Culoarea politică contează? Primarul Alexandru Botnari a răspuns apare prima dată în Provincial.