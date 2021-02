Ședința fracțiunii municipale a PSRM: s-au discutat subiecte ce țin de municipalitate și proiecte de infrastructură

14:45

Candidatul la funcția de premier Natalia Gavriliță a prezentat în Parlament un dosar incomplet pentru învestirea noului Guvern. Astfel, din dosarul depus la Comisia juridică, numiri și imunități lipsesc copiile buletinului de identitate, cazierelor judiciare, certificatelor de integritate, ale diplomelor de studii superioare, masterat ale mai multor candidați la funcția de ministru în Cabinetul Gavriliță.Președintele Comisiei juridice, numiri și imunități, Vasile Bolea, a solicitat completarea setului de documente până la data de 10 februarie 2021, ora 17:00.În Parlament au fost înregistrate documentele ce vizează învestirea noului Guvern și anume: Planul de activitate a Guvernului; CV-urile candidaților la funcția de membru a Guvernului.Potrivit Legii cu privire la Guvern, poate fi membru al Guvernului persoana care întrunește cumulativ următoarele cerințe: a) deține cetățenia Republicii Moldova; b) are domiciliul pe teritoriul Republicii Moldova; c) în privința sa nu este instituită o măsură de ocrotire judiciară; d) cunoaște limba română; e) are studii superioare; f) are o reputație ireproșabilă.