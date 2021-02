Republica Moldova are cea mai înaltă rată de tineri care nu au nici o ocupație

10:30

Incidentul s-a petrecut în seara zilei de ieri, 3 februarie, în punctul de trecere a frontierei Cahul, pe sensul de ieșire din țară, unde pentru efectuarea formalităților de control s-a prezentat un autocar de model Mercedes Travego, înmatriculat în Republica Moldova, de pe ruta „Chișinău – Londra”. La volanul autocarului a fost legitimat un conațional, […] The post Un șofer de autocar a fost documentat la PTF Cahul, pentru asigurarea serviciului de curierat a unui permis de conducere neveridic appeared first on www.ziuadeazi.md.