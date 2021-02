Vânătoare ilegală în rezervația „Plaiul Fagului”. Un animal a fost ucis, iar altre trei sunt rănite

15:20

Femeia ce apare în imagini este căutată de poliție. Aceasta este suspectată că și-a abandonat copilul de aproximativ două săptămâni, în scara unui bloc de locuit amplasat pe bd. Ștefan cel Mare din capitală. Menționăm că despre acest caz NM a scris anterior. Amintim că femeia în după amiaza zilei de 6 februarie, și-a abandonat fetița […] The post Primele imagini cu femeie care și-ar fi abandonat copilul într-o scară din capitală (VIDEO) appeared first on NewsMaker.