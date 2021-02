Cu STAR Card rămâi cu bani în buzunar – nu rata ultima etapă a promoției Victoriabank

11:10

Pe parcursul nopții trecute, în Chișinău au căzut mai mulți arbori și crengi, din cauza condițiilor meteo. În total, serviciile municipale au intervenit pe 23 de adrese pentru lichidarea situațiilor de avariere, care au afectat firele de electricitate și rețeaua de contact a transportului public. Despre aceasta a anunțat pe 9 februarie primăria municipiului Chișinău.