Procuratura Anticorupție anchetează situația de la Căile Ferate Moldova (CFM)

05:20

8 grade temperatură maximă și ceva soare, promit meteorologii pentru astăzi la Chișinău. La Kiev ninge și maximă prognozată este de minus 4 grade. La Moscova nu mai ninge – a nins ieri, iar maximă este de minus 12 grade. La București maxima de astăzi este de 14 grade cu plus. Ieri au fost 17 – tot cu plus.Din agenda internă a zilei:Să notăm proiectul Uniunii Europene pentru Moldova Rurală, proiect în care sunt prezentate câteva istorii de success în domeniul antreprenoriatului. Astăzi - va fi prezentată on line – doamna Lucia Gavriliță din satul Băcioi.Tot on line Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare – PNUD Moldova va prezența o analiză din perspectiva egalității de gen a alagerilor prezidențiale trecute, adică despre care a fost raportul dintre femei și bărbați la aceste alegeri și cine au fost cei mai activi și cei mai mulți alegători.Agenția de Investitii din Moldova anunță un eveniment consacrat exporturilor moldovene în țările Baltice - ” Poartă către Nord”.Seară, Ministerul Sănptatii , Muncii și Protecției Sociale va prezența informațiile legate de situația epidemiologică din Moldova.Din agenda internațională să notămLa Moscova are loc apelul înaintat de fostul pușcaș marin american Trevor Reed. În iulie, un tribunal rusesc l-a condamnat la nouă ani de închisoare pentru că ar fi pus în pericol viețile a doi polițiști care l-au reținut după o petrecere la Moscova. Trevor Reed, student la Universitatea Texasului de Nord spune că nu-și amintește incidentele de vara trecută, pentru că era beat când a fost reținut. Procurorii l-au acuzat pe studentul Reed că l-ar fi apucat de gât pe polițistul care conducea mașina în care a fost urcat după reținere, provocând un derapaj periculos, și că l-ar fi lovit pe celălalt polițist. Avocații lui spun că nu ar fi trebuit să fie reținut deloc și că polițiștii și-au schimbat de mai multe ori mărturiile în timpul procesului. Acest proces, alături de cele ale altor cetățeni americani din Rusia, au tensionat mult relațiile dintre Moscova și Washington, ca și cazul Alexei Navalnii și gravele încălcări ale drepturilor omului împotriva susținătorilor opozantului rus.În Statele Unite, președintele Joe Biden are anunțata prima sa vizită în calitate de șef al statului la Pentagon.La Ankara, președintele Turciei Recep Tayyp Erdogan are anunțat un discurs către națiune.La Bruxelles își continuă vizită premierul de la Kiev, Denis Șmihal – avînd o întrevedere cu vicepreședintele Comisiei Europene Valdis Dombrovskis.Și tot la Bruxelles, președinta Comisiei Europene Ursula Von der Leyen va explică în fața Parlamentului European în această dimineața stategia comisiei sale pentru vaccinarea populației.În România au loc ședințele în plen ale Senatului și Camerei Deputaților...