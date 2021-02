Senatorii americani au decis: punerea sub acuzare a lui Donald Trump este constituțională

09:50

Japonia a rezervat 144 de milioane de doze de vaccin Pfizer, dar nu are suficiente seringi care pot extrage șase doze din fiecare flacon, relatează The Guardian, citată de Mediafax. Seringile standard utilizate în Japonia nu pot extrage a șasea și ultima doză din fiecare flacon, potrivit ministrului sănătății, Norihisa Tamura. Japonia a rezervat 144 [...] Articolul Japonia va arunca milioane de doze de vaccin Pfizer, pentru că nu are seringile potrivite apare prima dată în Telegraph Moldova.