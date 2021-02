VIDEO // Furculiță, despre Maia Sandu: Eu am senzația că alegerile prezidențiale nu s-au terminat, noi merge în turul trei cu aceeași agendă și este regretabil

15:30

Președintele Comisiei juridice, numiri și imunități, Vasile Bolea, a solicitat completarea setului de documente până la data de 10 februarie 2021, ora 17:00.În Parlament au fost înregistrate documentele ce vizează învestirea noului Guvern și anume: Planul de activitate a Guvernului; CV-urile candidaților la funcția de membru a Guvernului.Potrivit Legii cu privire la Guvern, poate fi membru al Guvernului persoana care întrunește cumulativ următoarele cerințe: a) deține cetățenia Republicii Moldova; b) are domiciliul pe teritoriul Republicii Moldova; c) în privința sa nu este instituită o măsură de ocrotire judiciară; d) cunoaște limba română; e) are studii superioare; f) are o reputație ireproșabilă.