Colectivul ambasadei Republicii Moldova în Israel a fost vaccinat contra COVID-19

Un tânăr de 22 de ani a fost bătut cu o bâtă de baseball, iar apoi urcat cu forța într-un portbajat și lăsat la marginea satului Seliște din raionul Orhei. Cazul a avut loc în seara de 4 februarie, informează Inspectoratul de Poliție Orhei. Potrivit oamenilor legii, victima a consumat băuturi alcoolice împreună cu doi […]