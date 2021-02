Mai mulți parlamentari europeni cer demisia şeful Afacerilor Externe al UE, Josep Borrell, după viziata la Moscova

11:10

Nu vreau să scriu niciun editorial. Pe cine interesează ce-am făcut eu în ultimul an? Și... nici nu știu despre ce să scriu. Fix la asta m-am gândit când în redacție s-a anunțat că fiecare ar trebuie să relateze „cum a dus-o” anul care a trecut. Și ce am mai făcut timp de aproape 10 luni de când AGORA a lansat membership-ul. Ei bine, am zis-o, sunt aproape sigură că nici nu știi cine sunt, darăminte să te intereseze ce mai fac. Ai și tu problemele tale. Dar dacă tot am început să vorbesc, aș povesti despre ce am învățat în ultimul timp. De ce? Pentru că despre asta îmi place și mie să citesc. Despre experiențe, lecții și crime (dar astea n-au ce căuta aici). Așadar, după cum spun mulți mari filozofi: Hai să începem!