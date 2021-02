Fracțiunea PSRM propune măsuri pentru prevenirea violenței împotriva copiilor

16:10

Abținerea de la rețelele sociale nu are efecte pozitive asupra stării de bine a individului, contrar opiniei populare cu privire la beneficiile ”detoxifierea digitale”. Cercetările efectuate de universitățile Oxford, Reading, Durham și University of Education din Hong Kong constată că abstinența de pe rețelele sociale nu are niciun efect pozitiv măsurabil asupra bunăstării, participanții la studiu raportând [...] Articolul Ce se întâmplă dacă nu intri o zi pe rețelele sociale. Rezultatele suprinzătoare ale ”detoxifierii digitale” apare prima dată în Telegraph Moldova.