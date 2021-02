Yandex PLUS: Muzică, filme, reduceri la plimbări cu taxiul la cel mai accesibil preț

15:30

”Prea multe informații despre neconcordanțele în declarațiile de avere și interese ale Alei Nemerenco, prea multe întrebări legate de averile și companiile de peste hotare, inclusiv una în offshore. Societatea așteaptă răspuns la acestea, inclusiv ca urmare a unei verificări din partea ANI și a procurorilor. În calitate de deputat, am semnat astăzi o adresare oficială, în care am solicitat ANI și Procuraturii Generale verificarea averii și intereselor Alei Nemerenco.Amintim, portalul sinteza.org a publicat o investigație despre averea ascunsă a consilierului prezidențial. Jurnaliștii au depistat că familia Nemerenco deține trei companii în România: Kadiz LAND SRL, SC LANDSTAR CAPITAL SRL, ÎI Nemerenco, dar și o firmă înregistrată în offshore - TT Ag Limited din Malta. Familia Alei Nemerenco are în proprietate și o pensiune agroturistică în România, care nu este menționată în declarația de avere.