Poliția a descoperit o tâlhărie la doar o zi de la producerea acesteia: doi bărbați reținuți

Israelul a decis ridicarea carantinei începând cu 7 februarie 2021, ora 07:00. Despre aceasta anunță Ambasada Republicii Moldova în Israel. Aeroportul Ben Gurion continuă să fie închis și sistarea zborurilor este în vigoare până la aceeași dată. În cazul unor modificări ulterioare Ambasada va informa suplimentar. Începând cu această data intră în vigoare: – Anularea restricțiilor privind deplasarea la o distanță mai mare de 1000 m de la domiciliu; – Eliminarea interdicției de a se afla în casa altei persoane. – Redeschiderea afacerilor individuale (frizerii, saloane de frumusețe); – Permisiunea pentru preluarea comenzilor din restaurante (în regim de take away); – Deschiderea activității caselor de vacanță (Zimmer) care pot primi o familie „nucleară” (adică o familie care trăiește sub același acoperiș); – Deschiderea rezervațiilor naționale și a parcurilor naturale (situate numai în aer liber) – Deschiderea activității instituțiilor preșcolare (în acord cu Ministerul Educației). Ambasada vine cu rugămintea către cetățenii Republicii Moldova să urmărească cu atenție modificările măsurilor restrictive și atrage atenția asupra necesității informării doar din surse oficiale.