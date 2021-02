„Trebuie să vină alți oameni în Parlament”. PCRM va participa la eventualele alegeri parlamentare anticipate

10:20

Africa de Sud a suspendat imunizarea împotriva coronavirusului cu vaccinul AstraZeneca. Potrivit studiului desfășurat în această țară, vaccinul acestui producător are o eficiență mică împotriva tulpinei sud-africane a coronavirusului, scrie Новая газета pe 8 februarie. În Africa de Sud, vaccinarea împotriva coronavirusului urma să înceapă în februarie. Savanții din cadru Universității Witwatersrand, în colaborare cu cei […] The post Africa de Sud a suspendat vaccinarea împotriva coronavirusului cu preparatul AstraZeneca appeared first on NewsMaker.