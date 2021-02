Bitcoin atinge un nou maxim istoric după ce Tesla a investit masiv în criptomonedă

09:10

După încheierea pandemiei de COVID-19, omenirea se va confrunta cu două pericole pentru care nu este pregătită. Avertizarea vine din partea fondatorului companiei Microsoft, Bill Gates. Printre acestea se numără crearea artificială a virusurilor de către bioteroriști, scrie Forbes.ru pe 8 februarie. Într-un interviu pentru canalul de YouTube Veritasium, miliardarul american a menționat două mari […] The post Avertizarea lui Bill Gates: După pandemie, omenirea se va confrunta cu alte două mari pericole appeared first on NewsMaker.