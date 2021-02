Primăria Chișinău va organiza o nouă licitație pentru achiziționarea de autobuze

08:50

Asociația antreprenorilor „pentru dezvoltarea business-patriotismului Avanti” a propus introducerea unor modificări în legislația Federației Ruse. Amendamentele ar urma să interzică persoanelor fizice – agenților străini și rudelor acestora să candideze în cadrul oricăror scrutine electorale, scrie Meduza.io pe 8 februarie. Scrisoarea a fost semnată de către președintele organizației Rahman Yansukov și este adresată speakerului Dumei […] The post O asociație de „business-patriotism” din Rusia propune ca Iuliei Navalnîi să-i fie interzisă participarea la alegeri appeared first on NewsMaker.