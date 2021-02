Ion Ceban, indignat de cei care vandalizează obiectivele proaspăt instalate în capitală. Edilul solicită pedepse mai dure

16:15

Străzile sunt mai curate fără gherete și fără panouri publicitare, care erau ca ciupercile otrăvitoare pe străzile capitalei, a declarat primarul general Ion Ceban în cadrul emisiunii „Interviu Exclusiv” de la Ren TV.„Noi din Chișinău, în mai puțin de un an, am demonstat publicitate stradală de mai multe tipuri. Azi puteți pe Ștefan cel Mare și să vedeți Hotelul Chișinău, sau pe Grigore Vierul și vedeți Catedrala. Anterior vedeați 35 de panori publicitare, unde vă arătau unde poți să cumperi crenvuști, unde poți să cumperi chiloți și cu ce reduceri. Acum când privim fotografiile anterioare de exemplu cu Dacia sau Decebal, nu îmi vine să cred că to acest dezastru a fost cu un an în urmă. Desigur că sunt supărați și vin cu învinuiri și acuzații”.Ceban spune că aceeași situație e și cu gheretele din capitală. Toate, cele care stăteau ilegal, au fost scoase.„Au fost evacuate de pe bulevarde, din parcuri – în jur de 800 de unități. Țineți minte cum erau? Gheretă, gheretă și iar gheretă. Cine ne-a declarat război au fost cei care vindeu țigări. După care au urmat ceilalți. Judecând după faptul că sunt gata să dea câte 3 milioane în buget, eu înțeleg că este vorba de bani mari nu ajungeau în buget, iar din banii aceștia să facem ceva”, a precizat Ion Ceban.