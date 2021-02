Ungaria acuză România și Ucraina că nu au oprit covoarele de deșeuri de pe râurile care intră pe teritoriul său

16:10

Aprovizionarea cu apă a municipiului Hîncești este problematică. Jumătate de oraș încă are apă tehnică în robinete (cunoscută și sub numele de apă sulfuroasă). Cealaltă jumătate de oraș este aprovizionată cu apă pompată din apele subterane ale satului Fîrlădeni, aflat la 8 km de oraș. Nadejda Caraman locuiește în partea orașului care are la robinet […]