Austria impune noi reguli de intrare pe teritoriul său

Donald Trump a devenit primul preşedinte al SUA pus de două ori sub acuzare de Congres. Procedura demiterii sale este însă extrem de complicată, în condițiile în care mai sunt doar câteva zile până ce îi expiră oricum mandatul, transmite stirileprotv.ro. Procedura de impeachment (sau punerea sub acuzare) începe cu un vot favorabil în Camera […] Articolul Ce urmează după ce Donald Trump a fost pus sub acuzare. Mai poate candida pentru al doilea mandat? apare prima dată în ER News.