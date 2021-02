Camera de Comerț va lansa un proiect pentru digitalizarea Carnetelor ATA

10:00

Ofițerii CNA fac percheziții la IP Cahul, iar până la această oră au fost reținute deja cel puțin cinci persoane, informează în exclusivitate Telegraph.md, cu referire la surse din CNA, informația fiind confirmată și de către purtătorul de cuvânt al instituției. „Efectuăm acțiuni în mai multe cauze de corupţie care vizează angajaţi ai Inspectoratului de poliţie […] The post Ofițerii CNA fac percheziții la IP Cahul. Cinci persoane au fost reținute appeared first on www.ziuadeazi.md.