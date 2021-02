Flashmob cu altercații: tinerii PAS la sediul PSRM

14:50

Prețul petrolului a depășit, luni, 60 de dolari barilul pentru prima dată în mai mult de un an, reflectând speranțele investitorilor într-o refacere mai rapidă decât se anticipa a economiei globale afectate de pandemia de coronavirus. Scumpirea petrolului la bursele internaționale survine pe fundalul unui consum sporit în China, unde a fost depășit nivelul pre-coronavirus, al campaniilor de vaccinare tot mai avansate care întărește încrederea în perspectivele economiei și al unui control strict al livrărilor de petrol exercitat de țările producătoare. Pandemia a avut un efect devastator asupra industriei petroliere, anul trecut pe piață existând un surplus de peste 1 milion de barili de petrol așa încât prețul a coborât sub zero din cauza costurilor de depozitare.