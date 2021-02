Un tânăr din Seliște,Orhei a fost bătut și răpit de prietenii de pahar

15:45

Parlamentul va organiza audieri publice cu privire la prețul carburanților importați în Republica Moldova. Acestea se vor desfășura pe 3 februarie 2021, pe platforma Comisiei economie, buget și finanțe. Propunerea a fost lansată de deputatul independent Alexandru Oleinic și susținută, astăzi, de membrii Comisiei. Drept temei a servit creșterea prețurilor la produsele petroliere, care s-ar ... The post Prețul carburanților importați va fi subiectul audierilor publice la Parlament first appeared on Radio Orhei.