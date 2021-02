O adolescentă de la Ciocana, agresată de alte minore. Poliția a inițiat un dosar penal după ce filmarea a ajuns pe internet

11:20

Autoritățile din Belarus au expediat Poloniei documentele prin care solicită extrădarea fondatorului canalului de Telegram Nexta, Stepan Putilo, și a fostului redactor-șef, Roman Protasevici. Între timp, la Minsk, a fost reținut administratorului altor trei canale de Telegram, în care erau publicate îndemnuri de participare la protest, scrie Kommersant pe 7 februarie. „Între Belarus și Polonia […] The post Belarus cere Poloniei să îl extrădeze pe fondatorul canalului de Telegram Nexta appeared first on NewsMaker.