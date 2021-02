Agricultorii afectați de secetă vor primi motorină din partea României

18:15

Pentru semestrul II al anului de studii 2019-2020, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării raportează peste 3300 de cazuri de violență, neglijare și exploatare prin muncă, în rândurile copiilor. Dintre acestea, peste 1300 sunt cazuri de abuz fizic, mai bine de 900 de cazuri – abuz emoțional, 10 cazuri – abuz sexual. În peste 1000 de […]