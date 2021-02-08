В Нигерии боевики напали на два села и убили 19 человек
TVC, 8 februarie 2021 14:10
На севере Нигерии в результате террористических атак погибли 19 мирных жителей двух сел. Об этом сообщает Синьхуа в понедельник, 8 февраля. Неизвестные вооруженные лица накануне совершили нападения на две села в штате Кадуна на севере Нигерии, в результате чего по меньшей мере 19 человек погибли, многие получили ранения, – говорится в сообщении. Как заявил представитель […] Сообщение В Нигерии боевики напали на два села и убили 19 человек появились сначала на TV6.
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Acum 15 minute
14:10
На севере Нигерии в результате террористических атак погибли 19 мирных жителей двух сел. Об этом сообщает Синьхуа в понедельник, 8 февраля. Неизвестные вооруженные лица накануне совершили нападения на две села в штате Кадуна на севере Нигерии, в результате чего по меньшей мере 19 человек погибли, многие получили ранения, – говорится в сообщении. Как заявил представитель […] Сообщение В Нигерии боевики напали на два села и убили 19 человек появились сначала на TV6.
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11:40
O nouă ediție a emisiunii „Oameni pentru Oameni”. Un vaccin administrat incorect poate fi fatal. Chiar dacă a fost diagnosticată cu paralizie cerebrală infantilă, o tânără a reușit să învingă consecințele bolii, iar refugiul spiritual l-a găsit în poezie și proză. Proiectul este realizat cu susținerea Fundației de binefacere «Miron Șor». Сообщение OAMENI PENTRU OAMENI | 05.02.2021 появились сначала на TV6.
10:50
Новый выпуск МуждейШоу. Майя Санду в Париже. Стартап от продюсера Петрике Иглесиаса. Ренато Усатый отвечает на вопросы бельчан, а также «Терминатор » по версии МуждейШоу Сообщение МУЖДЕЙ ШОУ | 07.02.2021 появились сначала на TV6.
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11:30
Предотвратил трагедию тираспольчанин, который увидел школьницу в воде. Как выяснилось, утром 4 февраля 14-летняя Карина ушла из дома. На столе оставила записку. Прочитав недвусмысленное послание, родные забили тревогу: сообщение с приметами и фотографией девочки отправили на вайбер УВД и на все доступные интернет-площадки. К поискам ребёнка подключились участковые инспекторы милиции, сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних, […] Сообщение В шаге от трагедии: В Днестре едва не утонула 14-летняя девочка появились сначала на TV6.
4 februarie 2021
12:20
За последние сутки в Румынии было зафиксировано 2.752 новых случая заражения SARS-CoV-2 после проведения более 33.000 тестов по всей стране, сообщила в среду Группа стратегических коммуникаций. За этот же период умерло 87 человек, инфицированных новым коронавирусом. Почти восемь тысяч пациентов с COVID-19 госпитализированы в специализированные медицинские учреждения, из них 1.006 находятся в реанимации, передает rri.ro С […] Сообщение По охвату вакцинацией населения в ЕС Румыния занимает 4-е место появились сначала на TV6.
3 februarie 2021
09:40
Основатель Amazon Джефф Безос в третьем квартале 2021 года покинет пост гендиректора компании. Об этом говорится в сообщении Amazon, пишет rbc.ru. Безос займет пост исполнительного председателя совета директоров. «В качестве председателя я намерен сосредоточиться на новых продуктах. Энди хорошо известен внутри компании и работает в Amazon почти столько же, сколько и я. Он будет выдающимся […] Сообщение Джефф Безос покинет пост гендиректора Amazon появились сначала на TV6.
1 februarie 2021
19:50
Разговор на повышенных тонах в примэрии села Кирсово закончился дракой. В результате инцидента был избит глава населенного пункта Сергей Сапунжи. В эпицентре событий оказались один из местных жителей Семен Драган и блогер из Кишинева Мария Олар, которые вошли в здание примэрии и спровоцировали скандал. Они стали обвинять примара в «воровстве», а также оскорбили сына Сергея […] Сообщение Примара села Кирсосово избили на рабочем месте. Узнай детали инцидента | VIDEO появились сначала на TV6.
13:00
O nouă ediție a emisiunii «Oameni pentru Oameni». În urma unui accident de muncă, i-au fost tăiate degetele de la o mână. Dar, aceasta nu-l împiedică pe bărbat să construiască un acoperiș deasupra capului pentru copiii săi. O istorie despre dorința de a înfrunta toate greutățile, când viața te lovește din plin. Partenerul proiectului Fondul […] Сообщение OAMENI PENTRU OAMENI | 29.01.2021 появились сначала на TV6.
12:40
O nouă ediție a emisiunii Moldova Zi de Zi! Vorbim despre premierul desemnat de președintele Maia Sandu, dar și despre prima ședință din acest an a Consiliului Suprem de Securitate cu analiștii politici Teodor Cîrnat, Nicolae Federiuc și Ion Tăbîrță. Сообщение MOLDOVA ZI DE ZI | 29.01.2021 появились сначала на TV6.
12:20
Новый выпуск МуждейШоу. О том, как Майя Санду на самом деле добиралась до Киева, до чего может довести Тик-ток и как мог бы выглядеть сериал «Семнадцать мгновений весны» в современной версии. Как всегда остро и смешно! Сообщение МУЖДЕЙ ШОУ | 31.01.2021 появились сначала на TV6.
27 ianuarie 2021
13:30
Президент США Джо Байден заявил, что власти намерены закупить еще 200 млн доз вакцины Pfizer и Moderna летом этого года. Об этом он сообщил входе выступления в Белом доме, передает NBC. Таким образом, общее количество купленных США вакцин составит 600 млн. «Этого будет достаточно, чтобы вакцинировать 300 млн американцев и победить пандемию», — сказал Байден. Обе […] Сообщение США закупят еще 200 млн доз вакцин появились сначала на TV6.
26 ianuarie 2021
11:00
Представители Палаты представителей Конгресса США передали в Сенат резолюцию об импичменте уже бывшего президента страны Дональда Трампа. Об этом в понедельник, 25 января, сообщает CNN. Трамп стал первым президентом в истории, который дважды подвергается импичменту. Причем к данному моменту он свои полномочия уже сложил. Бывший американский лидер обвиняется в подстрекательстве к мятежу. House managers formally […] Сообщение В Сенат передана резолюция об импичменте Трампа появились сначала на TV6.
25 ianuarie 2021
19:20
Сервис блокировал просмотр ряда классических мультфильмов для детской аудитории младше семи лет, пишет korrespondent.net. Стриминговий сервис Disney + ограничил возможность просмотра ряда классических мультфильмов детьми младше семи лет из-за представленных в них «расовых стереотипах». Об этом соощила газета Daily Mail. В список возрастной блокировки попали Питер Пэн, Коты-аристократы, Дамбо, а также художественный фильм Швейцарская семья […] Сообщение Disney+ ограничил просмотр Питера Пена и Дамбо из-за «расизма» появились сначала на TV6.
14:20
O nouă ediție a emisiunii «Oameni pentru Oameni». Viața alături de tatăl copiilor săi, a devenit un adevărat coșmar. O mamă este nevoită să-și crească cei 7 copii de una singură, după ce tatăl acestora i-a părăsit. Cum înfruntă femeia provocările vieții, aflați din emisiune. Сообщение OAMENI PENTRU OAMENI – 22 ianuarie 2021 появились сначала на TV6.
13:20
O nouă emisiune Moldova Zi de Zi! Vorbim cu vicepreședintele fracțiunii parlamentare a Partidului «ȘOR» și fostul ministru al Mediului, Violeta Ivanov, și cu ecologistul Anatolie Prohnițchi despre problema fluviului Nistru. Сообщение MOLDOVA ZI DE ZI | 22.01.2021 появились сначала на TV6.
12:30
Новый выпуск Муждей Шоу. Последствия роста цен на бензин, Майя Санду пробует себя в тик-токе, «Крестный отец» по-молдавски и ещё многое другое. Остро и смешно! Сообщение МУЖДЕЙ ШОУ | 24.01.2021 появились сначала на TV6.
19 ianuarie 2021
11:50
Люди, прибывающие в Соединенное Королевство из-за рубежа, должны будут на десять дней уйти на самоизоляцию, а также предоставить справку с отрицательным результатом теста на COVID. Меры будут действовать до 15 февраля. Правила для прибывающих в Великобританию вступили в силу 18 января, в частности теперь для всех въехавших в страну будет обязателен десятидневный карантин, передает rbc.ru […] Сообщение Британия ужесточила правила въезда появились сначала на TV6.
18 ianuarie 2021
14:20
O nouă emisiune Moldova Zi de Zi! Vorbim cu șeful adjunct al Direcției Generale Sănătate a Primăriei municipiului Chișinău, Boris Gîlca, despre ultimele evoluții în situația pandemică și despre posibilitatea începerii vaccinării în masă în perioada următoare. Сообщение MOLDOVA ZI DE ZI | 15.01.2021 появились сначала на TV6.
12:50
O nouă ediție a emisiunii «Oameni pentru Oameni». De la copil abandonat, la CAMPION MONDIAL! Aflați povestea unui tânăr care a fost părăsit de părinți la vârsta de 2 ani, iar bunica și mătușa au preluat acestora. Victor Muntean din satul Seliște, r-nul Orhei, a devenit triplu campion absolut al Republicii Moldova la Powerlifting și […] Сообщение OAMENI PENTRU OAMENI — 15 ianuarie 2020 появились сначала на TV6.
12:20
Urmăriți o nouă retrospectivă a emisiunii „Oameni pentru Oameni”, în care puteți revedea ajutorul acordat fiecărei familii și bucuria din sufletele eroilor. În feeria sărbătorilor de iarnă, echipa emisiunii le-a oferit micilor protagoniști dulciuri de la Moș Crăciun. Partеnerul proiectului Fondul de binefacere «Miron Șor». Сообщение OAMENI PENTRU OAMENI — 08 ianuarie 2020 появились сначала на TV6.
11:40
Новый выпуск МуждейШоу. Как наши депутаты на Крещение от грехов очищаться собираются, Генчик и Валера Снегурочкой и Дед Морозом подрабатывают, а молдавские лыжники тренируются в отсутствии снега. Как всегда остро и смешно! Сообщение МУЖДЕЙ ШОУ | 17.01.2021 появились сначала на TV6.
16 ianuarie 2021
11:00
В Молдове 16 января некоторые автозаправочные станции повысили цены на бензин, солярку и газ. Так, бензин подорожал в среднем на 1 лей 60 банов, дизтопливо — на 1 лей 10 банов, а газ — на 60 банов, сообщает newsmaker.md со ссылкой на mold-street.com. Стоимость литра бензина категории Aи-95 на некоторых заправках выросла до 17,75 леев. […] Сообщение В Молдове снова подорожали бензин и дизтопливо появились сначала на TV6.
09:40
Администрация социальной сети Facebook ввела дополнительные ограничения незадолго до инаугурации избранного президента США Джо Байдена. Отмечается, что меры принимаются, чтобы продолжать предотвращать попытки использования соцсетью для организации акций с целью насилия, передаёт radiosputnik.ria.ru «Мы блокируем создание любых новых событий Facebook, происходящих в непосредственной близости от таких мест, как Белый дом, здание Капитолия США и любое […] Сообщение Перед инаугурацией Байдена Facebook усилил ограничения появились сначала на TV6.
14 ianuarie 2021
14:40
Европейская сеть по отслеживанию неотложных состояний, вызванных наркотическими веществами (Euro-DEN Plus) откроет новые больничные «дозорные» центры в ряде стран, соседствующих с ЕС, в том числе в Молдове. Сеть уже включает в себя в общей сложности 28 дежурных центров в 18 странах-членах ЕС, Норвегии, Великобритании и Швейцарии, передает infotag.md Новые центры не только расширят географический охват мониторинга […] Сообщение ЕС усилит мониторинг за потреблением наркотиков в Молдове появились сначала на TV6.
10 ianuarie 2021
11:50
Вблизи села Думбрава, входящего в состав муниципия Кишинев, грузовик сбил 62-летнего мужчину. Как сообщила столичная полиция, инцидент произошел вечером 9 января, пишет newsmaker.md. Вызов в Службу 112 поступил в 18.45. Выяснилось, что грузовик сбил пешехода на трассе Кишинев-Леушены вблизи Думбравы. 62-летний мужчина переходил дорогу вне пешеходного перехода. Из-за полученных при ударе травм он скончался на […] Сообщение Вблизи села Думбрава грузовик сбил пешехода. Мужчина погиб на месте появились сначала на TV6.
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