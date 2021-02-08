В Нигерии боевики напали на два села и убили 19 человек

TVC, 8 februarie 2021 14:10

На севере Нигерии в результате террористических атак погибли 19 мирных жителей двух сел. Об этом сообщает Синьхуа в понедельник, 8 февраля. Неизвестные вооруженные лица накануне совершили нападения на две села в штате Кадуна на севере Нигерии, в результате чего по меньшей мере 19 человек погибли, многие получили ранения, – говорится в сообщении. Как заявил представитель […] Сообщение В Нигерии боевики напали на два села и убили 19 человек появились сначала на TV6.

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Acum 15 minute
14:10
В Нигерии боевики напали на два села и убили 19 человек TVC
На севере Нигерии в результате террористических атак погибли 19 мирных жителей двух сел. Об этом сообщает Синьхуа в понедельник, 8 февраля. Неизвестные вооруженные лица накануне совершили нападения на две села в штате Кадуна на севере Нигерии, в результате чего по меньшей мере 19 человек погибли, многие получили ранения, – говорится в сообщении. Как заявил представитель […] Сообщение В Нигерии боевики напали на два села и убили 19 человек появились сначала на TV6.
Acum 4 ore
11:40
OAMENI PENTRU OAMENI | 05.02.2021 TVC
O nouă ediție a emisiunii „Oameni pentru Oameni”. Un vaccin administrat incorect poate fi fatal. Chiar dacă a fost diagnosticată cu paralizie cerebrală infantilă, o tânără a reușit să învingă consecințele bolii, iar refugiul spiritual l-a găsit în poezie și proză. Proiectul este realizat cu susținerea Fundației de binefacere «Miron Șor». Сообщение OAMENI PENTRU OAMENI | 05.02.2021 появились сначала на TV6.
10:50
МУЖДЕЙ ШОУ | 07.02.2021 TVC
Новый выпуск МуждейШоу. Майя Санду в Париже. Стартап от продюсера Петрике Иглесиаса. Ренато Усатый отвечает на вопросы бельчан, а также «Терминатор » по версии МуждейШоу Сообщение МУЖДЕЙ ШОУ | 07.02.2021 появились сначала на TV6.
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11:30
В шаге от трагедии: В Днестре едва не утонула 14-летняя девочка TVC
Предотвратил трагедию тираспольчанин, который увидел школьницу в воде. Как выяснилось, утром 4 февраля 14-летняя Карина ушла из дома. На столе оставила записку. Прочитав недвусмысленное послание, родные забили тревогу: сообщение с приметами и фотографией девочки отправили на вайбер УВД и на все доступные интернет-площадки. К поискам ребёнка подключились участковые инспекторы милиции, сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних, […] Сообщение В шаге от трагедии: В Днестре едва не утонула 14-летняя девочка появились сначала на TV6.
4 februarie 2021
12:20
По охвату вакцинацией населения в ЕС Румыния занимает 4-е место TVC
За последние сутки в Румынии было зафиксировано 2.752 новых случая заражения SARS-CoV-2 после проведения более 33.000 тестов по всей стране, сообщила в среду Группа стратегических коммуникаций.  За этот же период умерло 87 человек, инфицированных новым коронавирусом. Почти восемь тысяч пациентов с COVID-19 госпитализированы в специализированные медицинские учреждения, из них 1.006 находятся в реанимации, передает rri.ro С […] Сообщение По охвату вакцинацией населения в ЕС Румыния занимает 4-е место появились сначала на TV6.
3 februarie 2021
09:40
Джефф Безос покинет пост гендиректора Amazon TVC
Основатель Amazon Джефф Безос в третьем квартале 2021 года покинет пост гендиректора компании. Об этом говорится в сообщении Amazon, пишет rbc.ru. Безос займет пост исполнительного председателя совета директоров. «В качестве председателя я намерен сосредоточиться на новых продуктах. Энди хорошо известен внутри компании и работает в Amazon почти столько же, сколько и я. Он будет выдающимся […] Сообщение Джефф Безос покинет пост гендиректора Amazon появились сначала на TV6.
1 februarie 2021
19:50
Примара села Кирсосово избили на рабочем месте. Узнай детали инцидента | VIDEO TVC
Разговор на повышенных тонах в примэрии села Кирсово закончился дракой. В результате инцидента был избит глава населенного пункта Сергей Сапунжи. В эпицентре событий оказались один из местных жителей Семен Драган и блогер из Кишинева Мария Олар, которые вошли в здание примэрии и спровоцировали скандал. Они стали обвинять примара в «воровстве», а также оскорбили сына Сергея […] Сообщение Примара села Кирсосово избили на рабочем месте. Узнай детали инцидента | VIDEO появились сначала на TV6.
13:00
OAMENI PENTRU OAMENI | 29.01.2021 TVC
O nouă ediție a emisiunii «Oameni pentru Oameni». În urma unui accident de muncă, i-au fost tăiate degetele de la o mână. Dar, aceasta nu-l împiedică pe bărbat să construiască un acoperiș deasupra capului pentru copiii săi. O istorie despre dorința de a înfrunta toate greutățile, când viața te lovește din plin. Partenerul proiectului Fondul […] Сообщение OAMENI PENTRU OAMENI | 29.01.2021 появились сначала на TV6.
12:40
MOLDOVA ZI DE ZI | 29.01.2021 TVC
O nouă ediție a emisiunii Moldova Zi de Zi! Vorbim despre premierul desemnat de președintele Maia Sandu, dar și despre prima ședință din acest an a Consiliului Suprem de Securitate cu analiștii politici Teodor Cîrnat, Nicolae Federiuc și Ion Tăbîrță. Сообщение MOLDOVA ZI DE ZI | 29.01.2021 появились сначала на TV6.
12:20
МУЖДЕЙ ШОУ | 31.01.2021 TVC
Новый выпуск МуждейШоу. О том, как Майя Санду на самом деле добиралась до Киева, до чего может довести Тик-ток и как мог бы выглядеть сериал «Семнадцать мгновений весны» в современной версии. Как всегда остро и смешно! Сообщение МУЖДЕЙ ШОУ | 31.01.2021 появились сначала на TV6.
27 ianuarie 2021
13:30
США закупят еще 200 млн доз вакцин TVC
Президент США Джо Байден заявил, что власти намерены закупить еще 200 млн доз вакцины Pfizer и Moderna летом этого года. Об этом он сообщил входе выступления в Белом доме, передает NBC. Таким образом, общее количество купленных США вакцин составит 600 млн. «Этого будет достаточно, чтобы вакцинировать 300 млн американцев и победить пандемию», — сказал Байден. Обе […] Сообщение США закупят еще 200 млн доз вакцин появились сначала на TV6.
26 ianuarie 2021
11:00
В Сенат передана резолюция об импичменте Трампа TVC
Представители Палаты представителей Конгресса США передали в Сенат резолюцию об импичменте уже бывшего президента страны Дональда Трампа. Об этом в понедельник, 25 января, сообщает CNN. Трамп стал первым президентом в истории, который дважды подвергается импичменту. Причем к данному моменту он свои полномочия уже сложил. Бывший американский лидер обвиняется в подстрекательстве к мятежу. House managers formally […] Сообщение В Сенат передана резолюция об импичменте Трампа появились сначала на TV6.
25 ianuarie 2021
19:20
Disney+ ограничил просмотр Питера Пена и Дамбо из-за «расизма» TVC
Сервис блокировал просмотр ряда классических мультфильмов для детской аудитории младше семи лет, пишет korrespondent.net. Стриминговий сервис Disney + ограничил возможность просмотра ряда классических мультфильмов детьми младше семи лет из-за представленных в них «расовых стереотипах». Об этом соощила газета Daily Mail. В список возрастной блокировки попали Питер Пэн, Коты-аристократы, Дамбо, а также художественный фильм Швейцарская семья […] Сообщение Disney+ ограничил просмотр Питера Пена и Дамбо из-за «расизма» появились сначала на TV6.
14:20
OAMENI PENTRU OAMENI – 22 ianuarie 2021 TVC
O nouă ediție a emisiunii «Oameni pentru Oameni». Viața alături de tatăl copiilor săi, a devenit un adevărat coșmar. O mamă este nevoită să-și crească cei 7 copii de una singură, după ce tatăl acestora i-a părăsit. Cum înfruntă femeia provocările vieții, aflați din emisiune. Сообщение OAMENI PENTRU OAMENI – 22 ianuarie 2021 появились сначала на TV6.
13:20
MOLDOVA ZI DE ZI | 22.01.2021 TVC
O nouă emisiune Moldova Zi de Zi! Vorbim cu vicepreședintele fracțiunii parlamentare a Partidului «ȘOR» și fostul ministru al Mediului, Violeta Ivanov, și cu ecologistul Anatolie Prohnițchi despre problema fluviului Nistru. Сообщение MOLDOVA ZI DE ZI | 22.01.2021 появились сначала на TV6.
12:30
МУЖДЕЙ ШОУ | 24.01.2021 TVC
Новый выпуск Муждей Шоу. Последствия роста цен на бензин, Майя Санду пробует себя в тик-токе, «Крестный отец» по-молдавски и ещё многое другое. Остро и смешно! Сообщение МУЖДЕЙ ШОУ | 24.01.2021 появились сначала на TV6.
19 ianuarie 2021
11:50
Британия ужесточила правила въезда TVC
Люди, прибывающие в Соединенное Королевство из-за рубежа, должны будут на десять дней уйти на самоизоляцию, а также предоставить справку с отрицательным результатом теста на COVID. Меры будут действовать до 15 февраля. Правила для прибывающих в Великобританию вступили в силу 18 января, в частности теперь для всех въехавших в страну будет обязателен десятидневный карантин, передает rbc.ru […] Сообщение Британия ужесточила правила въезда появились сначала на TV6.
18 ianuarie 2021
14:20
MOLDOVA ZI DE ZI | 15.01.2021 TVC
O nouă emisiune Moldova Zi de Zi! Vorbim cu șeful adjunct al Direcției Generale Sănătate a Primăriei municipiului Chișinău, Boris Gîlca, despre ultimele evoluții în situația pandemică și despre posibilitatea începerii vaccinării în masă în perioada următoare. Сообщение MOLDOVA ZI DE ZI | 15.01.2021 появились сначала на TV6.
12:50
OAMENI PENTRU OAMENI — 15 ianuarie 2020 TVC
O nouă ediție a emisiunii «Oameni pentru Oameni». De la copil abandonat, la CAMPION MONDIAL! Aflați povestea unui tânăr care a fost părăsit de părinți la vârsta de 2 ani, iar bunica și mătușa au preluat acestora. Victor Muntean din satul Seliște, r-nul Orhei, a devenit triplu campion absolut al Republicii Moldova la Powerlifting și […] Сообщение OAMENI PENTRU OAMENI — 15 ianuarie 2020 появились сначала на TV6.
12:20
OAMENI PENTRU OAMENI — 08 ianuarie 2020 TVC
Urmăriți o nouă retrospectivă a emisiunii „Oameni pentru Oameni”, în care puteți revedea ajutorul acordat fiecărei familii și bucuria din sufletele eroilor. În feeria sărbătorilor de iarnă, echipa emisiunii le-a oferit micilor protagoniști dulciuri de la Moș Crăciun. Partеnerul proiectului Fondul de binefacere «Miron Șor». Сообщение OAMENI PENTRU OAMENI — 08 ianuarie 2020 появились сначала на TV6.
11:40
МУЖДЕЙ ШОУ | 17.01.2021 TVC
Новый выпуск МуждейШоу. Как наши депутаты на Крещение от грехов очищаться собираются, Генчик и Валера Снегурочкой и Дед Морозом подрабатывают, а молдавские лыжники тренируются в отсутствии снега. Как всегда остро и смешно! Сообщение МУЖДЕЙ ШОУ | 17.01.2021 появились сначала на TV6.
16 ianuarie 2021
11:00
В Молдове снова подорожали бензин и дизтопливо TVC
В Молдове 16 января некоторые автозаправочные станции повысили цены на бензин, солярку и газ. Так, бензин подорожал в среднем на 1 лей 60 банов, дизтопливо — на 1 лей 10 банов, а газ — на 60 банов, сообщает newsmaker.md со ссылкой на mold-street.com. Стоимость литра бензина категории Aи-95 на некоторых заправках выросла до 17,75 леев. […] Сообщение В Молдове снова подорожали бензин и дизтопливо появились сначала на TV6.
09:40
Перед инаугурацией Байдена Facebook усилил ограничения TVC
Администрация социальной сети Facebook ввела дополнительные ограничения незадолго до инаугурации избранного президента США Джо Байдена. Отмечается, что меры принимаются, чтобы продолжать предотвращать попытки использования соцсетью для организации акций с целью насилия, передаёт radiosputnik.ria.ru «Мы блокируем создание любых новых событий Facebook, происходящих в непосредственной близости от таких мест, как Белый дом, здание Капитолия США и любое […] Сообщение Перед инаугурацией Байдена Facebook усилил ограничения появились сначала на TV6.
14 ianuarie 2021
14:40
ЕС усилит мониторинг за потреблением наркотиков в Молдове TVC
Европейская сеть по отслеживанию неотложных состояний, вызванных наркотическими веществами (Euro-DEN Plus) откроет новые больничные «дозорные» центры в ряде стран, соседствующих с ЕС, в том числе в Молдове. Сеть уже включает в себя в общей сложности 28 дежурных центров в 18 странах-членах ЕС, Норвегии, Великобритании и Швейцарии, передает infotag.md Новые центры не только расширят географический охват мониторинга […] Сообщение ЕС усилит мониторинг за потреблением наркотиков в Молдове появились сначала на TV6.
10 ianuarie 2021
11:50
Вблизи села Думбрава грузовик сбил пешехода. Мужчина погиб на месте TVC
Вблизи села Думбрава, входящего в состав муниципия Кишинев, грузовик сбил 62-летнего мужчину. Как сообщила столичная полиция, инцидент произошел вечером 9 января, пишет newsmaker.md. Вызов в Службу 112 поступил в 18.45. Выяснилось, что грузовик сбил пешехода на трассе Кишинев-Леушены вблизи Думбравы. 62-летний мужчина переходил дорогу вне пешеходного перехода. Из-за полученных при ударе травм он скончался на […] Сообщение Вблизи села Думбрава грузовик сбил пешехода. Мужчина погиб на месте появились сначала на TV6.
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