Судебному департаменту ПМР - 18 лет

Новости Приднестровья, 8 februarie 2021 13:00

По случаю годовщины образования некоторые сотрудники Судебного департамента отмечены госнаградами

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