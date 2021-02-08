Судебному департаменту ПМР - 18 лет
Новости Приднестровья, 8 februarie 2021 13:00
По случаю годовщины образования некоторые сотрудники Судебного департамента отмечены госнаградами
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По случаю годовщины образования некоторые сотрудники Судебного департамента отмечены госнаградами
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