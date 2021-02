Austria ia în calcul producerea vaccinului rusesc Sputnik V dacă va fi aprobat în UE

11:00

Premierul român, Florin Cîțu, dă asigurări că sunt analizate toate pârghiile posibile în a ajuta Republica Moldova pentru a avea acces mai rapid la vaccinul anti-COVID-19. În acest sens, spune el, stoparea pandemiei este un subiect de securitate nu doar națională, ci și europeană. Totodată, Florin Cîțu a spus că, într-un...