Numărul testelor efectuate și al cazurilor COVID-19 înregistrate

18:00

Rezultatele unei noi lucrări științifice a unui grup de cercetători australieni de la Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) a apărut în revista Science of the Total Environment. Savanţii au propus dezvoltarea unui material de construcție a drumurilor care combină măștile de protecţie de unică folosință zdrobite cu o umplutură din beton reciclat. Conform calculelor, […]