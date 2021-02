Alte 326 cazuri noi de infectare cu COVID și 13 decese în rândul pacienților infectați

18:40

În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate încă 18 decese provocate de COVID-19. Printre victime sunt și doi lucrători medicali din țara noastră. Totodată, anunțăm înregistrarea altor decese provocate de COVID-19: Deces 3498: Femeie de 72 ani, din Transnistria. Comorbidități: diabet zaharat, obezitate. Deces 3499: Femeie de 67 ani, din Transnistria. Comorbidități: cardiopatie mixtă, […]