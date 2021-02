Ungaria | Legea privind utilizarea dronelor, calificată drept o inițiativă de a reduce presa la tăcere (AFP)

13:00

Publicată în seria „East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450-1450”, a editurii Brill, cartea lui Iurie Stamati „The Slavic Dossier. Medieval Archaelogy in the Soviet Republic of Moldova”, nu este o lucrare de arheologie, nici măcar de istorie medievală, ci este despre arheologi, despre competiția lor pentru poziții și resurse, despre politruci, propagandiști, despre felul în care puterea politică utilizează arheologia în scopuri ideologice și despre felul în care arheologii manipulează lumea politică în scopuri personale, scrie Armand Gosu pentru Contributors.ro.