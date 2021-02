Mold-Street: Peste 8 400 de companii din Moldova au intrat în faliment anul trecut

17:00

În 2021, inflația din Republica Moldova va constitui 1,8%. În același timp, în primul trimestru al anului, se va atesta o ușoară deflație, iar din aprilie, vor demara procesele inflaționiste. Eperții de la Banca Națională a Moldovei (BNM) presupun că abia spre sfârșitul lui 2022 inflația va ajunge la 4-5%. Informațiile au fost oferite de […] The post Prețurile la produsele din Moldova nu vor crește până la sfârșitul anului. Prognozele BNM appeared first on NewsMaker.