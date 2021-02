Circa 150 de oameni au fost dați dispăruți în India, după desprinderea unui ghețar din Himalaya (VIDEO)

15:50

Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) a obligat Spitalul Raional Edineț să restituie unei paciente 9702,1 lei, cheltuieli suportate de aceasta în perioada aflării sale în spital. Potrivit pacientei, în perioada aflării sale în spital a fost pusă în situația de a cumpăra unele medicamente pentru tratarea noului coronavirus. În urma mai multor verificări, […]