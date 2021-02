Papa Francisc a rupt o tradiție de la Vatican. O femeie a preluat funcția de subsecretar al Sinodului Episcopilor

15:10

O mașină de marca Mercedes a dispărut din curtea unei case de pe strada Anestiade din capitală. Poliția a fost anunțată în dimineața de 5 februarie despre incident. Pe cazul dat a fost inițiat un proces penal pentru răpirea unității de transport. Oamenii legii sunt în căutarea făptașului. Totodată, potrivit poliției, automobilul a fost anunțat […]