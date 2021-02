COVID-19 Nisporeni: 15 cazuri noi de infectare cu noul coronavirus, înregistrate în ultimele 24 ore în raion

17:30

Banca Națională a Moldovei atenționează că orice informație cu privire la cardurile bancare este privată și nu trebuie comunicată nimănui, nici chiar reprezentanților băncilor. Avertizarea vine în contextul unor mesaje false difuzate pe aplicații precum Viber, WatsApp, Telegram etc., în numele băncii centrale, transmite IPN. BNM atenționează că asemenea mesaje...