Un prunc a fost găsit în scara unui bloc din Chișinău. Noi DETALII

După alegerile anticipate structura Parlamentului se va schimba, din Legislativ vor dispărea unele partide, iar altele vor accede în premieră în acest for, însă cel mai probabil nicio formațiune politică nu va obține majoritatea, a declarat Igor Dodon în cadrul emisiuni live de vineri.„Cei de pe dreapta fiind încă în euforie după alegerile prezidențiale, speră foarte mult că vor obține majoritatea .Vreau să îi calmez și să le propunem să facem o analiză a ratingului PSRM după alegerile din noiembrie 2016, atunci când am învins la prezidențiale. În ianuarie-februarie, ratingul PSRM era mai mare ca ratingul PAS în prezent. Acum patru ani ratingul PSRM era de 52-53%. Ratingul se schimbă foarte repede. Euforia trece. De aceea, cel mai probabil în următorul Parlament nu vor fi partide care vor obține majoritatea în Parlament. Evident, va fi necesar din nou să ne așezăm la masa de discuții”, a declarat Dodon.Președintele PSRM a menționat că formațiunea pe care o conduce este gata să se așeze la masa de discuții pentru a evita după anticipate un nou blocaj politic. Fostul președinte al țării i-a avertizat pe cei din PAS și PPDA să nu facă greșelile pe care le-a făcut după parlamentarele din iarna anului 2019, când au semnat un angajament că nu vor discuta și nu vor face o coaliție cu PSRM, după care au intrat la guvernare împreună cu socialiștii.„Cei care fac declarații că nu vor să se așeze la masa de discuții mint. Ei au mințit și acum doi ani, când în februarie 2019 PAS și DA au declarat că nu fac coaliție cu Dodon. Ați văzut ce s-a întâmplat”, a spus Dodon.Potrivit liderului PSRM, dacă după următoarele alegeri anticipate nu va obține nimeni majoritate, atunci vor fi două soluții: compromis între partidele care au acces în Legislativ în interesul cetățenilor sau din nou la alegeri parlamentare anticipate.„Nu exclud că actualul președinte al țării care a dat dovadă și la această etapă că nu poate face compromisuri, nu poate discuta cu partidele politice, poate să aibă o poziție similară și după anticipate. În cazul acesta am putea avea un nou blocaj în Parlament care ne-ar costa 100-120 de milioane de lei. Noi vom fi gata să discutăm cu toții. Noi am dat dovadă că putem face compromisuri în interesul cetățenilor Republicii Moldova”, a declarat președintele PSRM.