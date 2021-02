Doi minori din Pohorniceni, Orhei sunt cercetaţi pentru jaful pe care l-ar fi comis, acum câteva zile

15:45

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a făcut public raportul de activitate pentru anul 2020. Conform raportului, la 31 decembrie 2020, 1.050 de cereri pendinte erau îndreptate împotriva Moldovei, aceasta situându-se pe locul 11 din 47 de state (1.056 de cereri în anul 2019 și locul 9). Dintre acestea, 532 cereri vizând Moldova au fost alocate unui organ judiciar ... The post Moldova rămâne în top la CtEDO și în 2020: suntem în top zece după numărul de cereri raportat la populaţia ţării first appeared on Radio Orhei.