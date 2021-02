Un bărbat a murit, după ce a fost lovit de o mașină în raionul Râșcani

20:10

Persoanele care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl vor beneficia de compensaţie bănească, în schimbul biletelor de tratament balneosanatorial. Parlamentul a aprobat în lectură finală, modificarea Legii privind protecţia socială a cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl. Proiectul prevede acordarea dreptului la compensaţie […]