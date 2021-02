Sălile de concerte își redeschid ușile pentru spectatori. Cum rămâne cu restaurantele pe timp de noapte?

19:50

Centrul Hidrometeorologic de Stat din Moldova a anunțat cod galben de vânt puternic. Avertismentul va fi valabil în toată țara până în seara de 5 februarie. Potrivit prognozelor meteorologilor, în ziua următoare se așteaptă ca vântul să bată din nord-vest cu o intensitate de 16-21 m / s (58-75 km / h). În același timp, […]